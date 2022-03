Potenziamento dei settori Verde pubblico e Manutenzioni – mobilità – lavori pubblici: come annunciato, il Comune ha avviato le procedure per assumere, mediante due selezioni pubbliche, altrettanti esperti a tempo determinato. In particolare, un dirigente del Settore Area Vasta, Ambiente, Transizione Ecologica (prenderà il posto di Mara Pesaro, in pensione dal 1 maggio) e un Funzionario di Alta Specializzazione nel Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile, per affiancare Giovanni Donadio, dirigente del settore Progettazione che da oltre un anno detiene anche l’interim dei Lavori Pubblici.

Gli interessati devono presentare la domanda di partecipazione entro giovedì 21 aprile 2022. Il bando integrale contenente requisiti, termini e modalità di espletamento della procedura è consultabile all’Albo Pretorio e sul sito del Comune (www.comune.cremona.it) e nella sezione “In evidenza”.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Settore Risorse Umane – Ufficio concorsi e assunzioni del Comune di Cremona, telefono 0372.407281.

© Riproduzione riservata