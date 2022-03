Rapina, giovedì scorso, a Fontanella Grazioli, frazione del comune di Casalromano, in provincia di Mantova. Un 20enne residente a Isola Dovarese è entrato in un bar di via Don Bartolomeo Grazioli con il volto coperto da un passamontagna e con in mano una pistola. Il malvivente ha minacciato il barista puntandogli contro l’arma e intimandogli di consegnargli l’incasso.

Il barista, però, non ha ubbidito e con grande coraggio ha reagito. Tra i due c’è stata una lotta durante la quale la vittima ha cercato disperatamente di disarmare il rapinatore. Nel frattempo nel locale sono arrivati dei clienti che, vedendo la scena, sono accorsi per aiutare l’esercente. Qualcuno ha chiamato i carabinieri che, arrivati immediatamente sul posto, hanno arrestato il malvivente che ora è rinchiuso nel carcere di Mantova. In mano aveva una scacciacani.

© Riproduzione riservata