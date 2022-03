Accorpamento delle Camere di Commercio, qualcosa si muove. Oggi ci sarebbe stato un incontro ufficioso tra i vertici di Cremona, Mantova e Pavia per valutare l’opportunità offerta dalla presentazione in parlamento di un emendamento che bloccherebbe l’iter di fusione non ancora completato. Anche per questo il prossimo martedì 5 aprile il commissario di Cremona Giandomenico Auricchio ha invitato i rappresentati dei sindacati, delle associazioni di categoria e tutti gli altri soggetti presenti nel consiglio camerale ad una riunione durante la quale, oltre alla presentazione del bilancio consuntivo e preventivo, ci sarà anche spazio per le novità sull’iter di accorpamento delle tre camere di commercio.

© Riproduzione riservata