Rapina, lunedì sera, in orario di chiusura, al supermercato Eurospin di via Bergamo. In azione è entrato un uomo con il volto coperto da mascherina e cappello armato di taglierino. Il malvivente si è avvicinato alla cassiera mostrandole l’arma e intimandole di aprire la cassa. La donna ha obbedito e il rapinatore ha arraffato il denaro, complessivamente un migliaio di euro. Una volta dileguatosi il malvivente, è partito l’allarme e la chiamata alle forze dell’ordine. Delle indagini si occupano i carabinieri che hanno sentito la testimonianza della cassiera e dei clienti presenti in quel momento all’interno del supermercato.