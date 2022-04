Nessuno di quei pazienti è stato abbandonato al suo destino”. Lo ha detto nell’aula della Corte d’Assise di Brescia l’ex primario del pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari Carlo Mosca, 47 anni, originario di Persico Dosimo, accusato di omicidio volontario plurimo per aver iniettato farmaci, risultati letali, a tre pazienti affetti da Covid nelle primissime fasi dell’emergenza pandemica. Oggi, quinta udienza del processo, l’imputato, arrestato nel gennaio del 2021 e tutt’ora ai domiciliari, si sta difendendo dalle accuse mosse dal pm Federica Ceschi.

L’accusa lo ritiene responsabile di aver somministrato a Natale Bassi, 61enne di Ghedi, Angelo Paletti, 79enne di Calvisano, e ad Ernesto Nicolosi, 87enne di Carpenedolo, Succinilcolina e Propofol, farmaci incompatibili in assenza di intubazione, in quanto inducono il blocco dei muscoli, e se somministrati ad un degente da non intubare, questi va in arresto respiratorio e muore. Due fiale di Succinilcolina e una fiala di Propofol erano state trovate nel cestino del reparto.

Mosca, assistito dagli avvocati Michele Bontempi ed Elena Frigo

A denunciare il primario, il 23 aprile del 2020, era stato l’infermiere Michele Rigo, che il 18 marzo aveva risposto ad una telefonata di Mosca che gli avrebbe chiesto di somministrare ad un paziente due fiale di Succinilcolina. “Sono rimasto stupito”, aveva raccontato l’infermiere, “perchè questo paziente non doveva essere intubato”.

Di quella telefonata con Mosca, Michele Rigo aveva parlato con alcuni colleghi, tra cui Massimo Bonettini, e da lì era partito un tam tam di messaggi e telefonate. “Potrebbe esserci stato un equivoco”, aveva ammesso durante la scorsa udienza Simone Collura, ex medico di guardia, oggi dirigente medico all’Ats di Brescia. Collura aveva detto di non aver assistito a quella telefonata, smentendo quanto dichiarato dall’infermiere.

Sara Pizzorni

