Continua la lotta contro la chiusura di fatto del reparto di Area Donna così come era stato inaugurato nel 2017 al quarto piano dell’ospedale, ed ora inserito all’interno di Oncologia, in una riorganizzazione spiegata tardivamente alle pazienti. Dopo due faccia a faccia non risolutivi in sala Quadri, con i medici di Area Donna, il Comitato spontaneo che raccoglie pazienti ed ex pazienti ha organizzato un presidio con raccolta firme per giovedi 7 aprile, di fronte all’ingresso dell’ospedale. L’occasione è quella della Giornata Internazionale della Salute: proprio il 7 aprile del 1948 si è tenuta la prima Assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ha deciso di istituire una giornata dedicata alla salute nel mondo.

A Cremona la ricorrenza verrà declinata dal Comitato Donne per tenere alta l’attenzione su quanto sta succedendo all’interno dell’ospedale cittadino, senza che vi sia stato un confronto con il territorio. La scelta aziendale di sopprimere Area Donna non è stata condivisa con le pazienti, ma nemmeno con il Comune di Cremona, che rappresenta la comunità cremonese. Il Comitato sta per questo studiando il modo di fare pressione sui comuni che afferiscono all’Asst cremonese, in modo che adottino atti formali di sostegno all’azione nata dal basso.

© Riproduzione riservata