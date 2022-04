Festa dell’albero ieri pomeriggio con i bambini della scuola elementare di Castelverde. Coinvolte in questo progetto le classi terze, per un totale di circa una quarantina di bambini, a cui sono state date in affido una serie di piante di cui si dovranno occupare per tutta la vita.

Un momento condiviso con il maestro Mario Zelioli, Danio Milanesi delle Gev, il sindaco Graziella Locci e l’assessore all’ambiente Fabio Boldori. Sono tutte essenze autoctone: querce, ontani neri, frassini, melo selvatico, acero campestre e prugnoli.

Questo progetto ha una doppia valenza: da un lato è rivolto alle giovani generazioni, che dovranno non solo essere responsabili verso l’ambiente e gli ecosistemi, ma è anche un richiamo alla stabilità e soprattutto alle radici della propria terra.

