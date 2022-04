Rocciatori scalano il Teatro Antico di Taormina per ripulirlo

Pulizie di primavera al Teatro Antico di Taormina per riportare al massimo splendore le quinte più iconiche della Sicilia. Per tutta la settimana è al lavoro, per eliminare ciuffi di piante infestanti, una squadra di quattro tecnici rocciatori specializzati ad operare senza ponteggio ed esperti in interventi di messa in sicurezza dopo frane e calamità naturali. vbo/com

