CremonaPride per le vie del centro città. Gli organizzatori: “Saremo in 3mila”

Tutto pronto per la terza edizione del Cremona Pride, in programma per le vie del centro città sabato 30 maggio. Il percorso 2026 ricalca un tragitto già collaudato, migliorandolo dove necessario: un equilibrio tra accessibilità, lunghezza e punti di interesse cittadini. In programma anche collaborazioni con università, scuole, associazioni studentesche e progetti dedicati all’ambiente, alla salute e alla prevenzione, in sinergia anche con la Rete Antidiscriminazione di Cremona.

“Indubbiamente c’è uno sforzo logistico non indifferente – dicono gli organizzatori – soprattutto per una manifestazione che richiede un costante dialogo con il Comune, con la Questura, con tutti gli enti coinvolti. Alla fine è un evento che coinvolge dalle mille alle tremila persone”.

Il tema di questa edizione è “Vieni a Prenderti Un posto nel mondo”: si partirà da Piazza Stradivari con il corteo che prenderà poi la direzione di via Giuseppe Verdi, via Palestro, via Ugolani Dati, via Manzoni, Piazza Stradivari, Piazza Marconi, via Altobello Melone, via Cadore, via Porta Po in direzione di Corso Vittorio Emanuele fino ad arrivare di nuovo in piazza Stradivari termine dell’itinerario.

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