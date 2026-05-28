Torna il premio “Atleta cremonese nel mondo”: a riceverlo sarà Giacomo Gentili

Torna a Cremona il premio “L’Atleta Cremonese nel Mondo”, storico riconoscimento dedicato agli sportivi del territorio capaci di distinguersi a livello internazionale.

Istituito nel 2005 dal Consiglio comunale, il premio era stato negli anni sospeso, prima tra il 2013 e il 2017 e poi a causa dell’emergenza Covid, che aveva fermato o rallentato le competizioni sportive in tutto il mondo.

Nonostante la ripresa delle attività nel periodo post-pandemico, il riconoscimento non era stato più assegnato, sostituito da altre iniziative celebrative. A rilanciare il tema è stato un ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che ha chiesto il ripristino del premio annuale a partire dal 2025. La proposta è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nel febbraio del 2026, segnando così il ritorno ufficiale del riconoscimento.

Il premio, secondo regolamento, viene assegnato ad atleti cremonesi che abbiano conquistato un titolo mondiale o olimpico in discipline riconosciute dal CONI. Per il 2025 la scelta è ricaduta su Giacomo Gentili, protagonista nel canottaggio, oro mondiale nel quattro di coppia ai campionati disputati e vinti il 25 settembre 2025 a Shanghai.

La cerimonia di consegna si terrà nella Sala dei Quadri del Palazzo Comunale, alla presenza delle autorità e delle realtà sportive del territorio. Un ritorno simbolico, che riporta al centro il valore dello sport e dei talenti cremonesi nel mondo.

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