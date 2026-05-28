Domenica apertura eccezionale del Bosco Didattico di Castelleone

Una piacevole sorpresa per appassionati della natura, famiglie e curiosi di tutte le età: domenica 31 maggio, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, le strutture provinciali della Cascina Stella e del Bosco Didattico di Castelleone apriranno eccezionalmente al pubblico in occasione di una speciale “Giornata delle Oasi”, organizzata dall’Associazione WWF Cremona con attività dedicate alla divulgazione ambientale.

L’iniziativa rappresenta un’ulteriore occasione per vivere da vicino uno degli ambienti naturali più suggestivi del territorio, nel pieno della stagione primaverile, quando il Bosco si presenta particolarmente ricco di colori, suoni e biodiversità.

L’Associazione WWF Cremona, promotrice dell’evento, ha partecipato negli anni, in qualità di partner insieme alla Provincia di Cremona e al Comune di Castelleone, agli interventi di rinaturazione di un terreno confinante con il Bosco Didattico e collabora attivamente con gli Uffici Provinciali, sulla base di una specifica intesa, alle attività di manutenzione e valorizzazione dell’area naturalistica.

Come di consueto, chi lo desidera potrà partecipare a visite guidate gratuite, accompagnato dai volontari del WWF, che metteranno a disposizione del pubblico la propria esperienza di naturalisti e ornitologi per accompagnare i visitatori alla scoperta delle caratteristiche ambientali del Bosco, della sua flora e della fauna presente.

Le visite guidate partiranno dal piazzale antistante la Cascina Stella. L’evento è gratuito e aperto a tutti, grandi e piccini. Pur ricordando che nel Bosco sono presenti percorsi appositamente predisposti, si consiglia l’utilizzo di calzature adeguate ad una escursione in natura.

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