Sarà finanziato il progetto di rigenerazione urbana da 9 milioni di euro per il quartiere Boschetto, che permetterà non solo di realizzare la pista ciclabile che consentirà il collegamento con la città, ma anche di recuperare la scuola elementare, con il centro civico, di sistemare lo scalone del cimitero monumentale, nonché la sistemazione di Palazzo Duemiglia.

Il Ministero inizialmente aveva congelato questo finanziamento, non solo a Cremona ma anche in altri comuni, per agevolare le realtà territoriali del mezzogiorno. Una volta pubblicata la graduatoria, l’Anci aveva scritto una lettera al Governo, chiedendo di garantire la finanziabilità di tutti i progetti che erano stati dichiarati ammissibili. Grande la soddisfazione del vicesindaco Andrea Virgilio, in quanto questo sblocco consentirà l’arrivo di risorse su altri importanti comparti della città.

Silvia Galli

