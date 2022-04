Assegnati i lavori per la sistemazione di 21 alloggi di edilizia residenziale pubblica a Cremona: se ne occuperà la ditta Ceis Costruzioni Edili Idrauliche Stradali di Lodi. L’assegnazione è stata decisa, tramite procedura telematica, in seguito all’approvazione del progetto definitivo, lo scorso 14 marzo.

L’edilizia residenziale pubblica è un patrimonio fondamentale della città e che necessita di molta manutenzione, per questo ogni anno il Comune deve mettere mano a un gruppo di alloggi. In questo caso i lavori di recupero riguardano alloggi siti in via Caudana 1-6, via Maffi 16, via Mosconi 17, Largo Pagliari 13 e via Altobello Melone 22. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 570.000 euro. lb

