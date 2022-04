Schianto nella mattinata di sabato a San Daniele Po, in via Fontana dove un’auto, Fiat Panda, si è schiantata contro un lampione di cemento, forse a causa di un malore accusato dal conducente, un uomo di 80 anni, A.V.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e un’auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che si sono occupati di liberare i feriti dalle lamiere. Ad aver la peggio è stato proprio il conducente è stato trasportato in ospedale in codice rosso, e ora si trova in prognosi riservata mentre il passeggero, P.G., 82 anni, se l’è cavata con ferite più lievi.

I rilievi e la ricostruzione della dinamica sono affidati alla Polstrada di Casalmaggiore.

