Continuano le indagini a Sospiro dopo che in via IV novembre una parte di strada ha ceduto. Le operazioni di indagine sono effettuate da Padania Acque, allo scopo di chiarire l’origine del cedimento della massicciata stradale, e hanno evidenziato problemi di perdite della condotta causate da disassamenti delle tubazioni in corrispondenza dei manufatti interrati delle rogge Cattaneo e Delmoncello (lavori eseguiti nei primi anni ’70). Una situazione che comporta il rifacimento di un tratto di fognatura. L’Amminsitrazione comunale ha quindi disposto la chiusura al traffico di via IV Novembre dal aprile per due settimane, nonostante confidi che il cantiere possa essere concluso anzitempo. Via Tosi, invece, resta aperta al traffico.

