Cremonese in campo oggi, lunedì 25 aprile, a Crotone alle 15.00 per la 36esima giornata di campionato. Di fronte i rossoblù, che contro la formazione di Pecchia si giocano le ultime cartucce per agganciare la zona playout.

I calabresi hanno utilizzato il 3-4-3 (o il 3-4-2-1) come sistema di gioco di riferimento e sono una squadra che vuole provare a controllare la sfera, come dimostra l’elevata percentuale media di possesso palla (53,9%, il terzo dato più alto).

Il controllo del pallone, esercitato anche con un buon numero di passaggi nella trequarti avversaria (ottavo) e di tocchi in area (undicesimo), non si trasforma, però, per il Crotone in pericolosità offensiva: è 13esimo per tiri effettuati, quartultimo come expected gol (xG*) generati ed è il quinto peggiore attacco.

In fase di non possesso, la squadra di Modesto esercita un pressing piuttosto intenso, ma fatica a recuperare palloni (penultimo per palle intercettate) ed è la decima formazione a lasciare più tiri agli avversari. I probelmi per i rossoblù, però, derivano dal fatto di essere la quinta peggior difesa del torneo e la terza a concedere più xG* agli avversari, segno che le chance lasciate sono molto spesso pulite.

All’andata allo Zini, il Crotone aveva perso al termine di una partita in cui entrambe le squadre erano riuscite a manipolare le difese avversarie, con la Cremonese che si era imposta con la forza del proprio attacco, ma che al tempo stesso aveva concesso parecchio ai calabresi in un match in cui i grigiorossi avevano lasciato più possesso agli avversari (QUI l’articolo completo).

Per la Cremonese sarà dunque fondamentale prendere il controllo del match – attraverso l’utilizzo del possesso o del pressing – determinando il contesto in cui si svolge la gara per non esporsi alle azioni calabresi e al tempo stesso con la giusta pazienza per manipolare una difesa – quella del Crotone – che incappa solitamente in qualche sbavatura di troppo lasciando generalmente occasioni pulite ai propri avversari.

