E’ quasi tutto pronto per il Luna Park di San Pietro che vedrà l’apertura ufficiale il prossimo 3 giugno per concludersi 29 giugno, anche se il Comune ha concesso la possibilità di aprire già venerdì 28 maggio e di chiudere domenica 3 luglio. In ogni caso l’area sarà occupata da lunedì 23 maggio a mercoledì 6 luglio a mezzanotte.

Attraverso un’ordinanza del sindaco Gianluca Galimberti è stata resa nota la composizione delle attrazioni che saranno presenti. In totale sono 68 le attrazioni previste, di cui 9 di grandi dimensioni, 26 medie e 32 piccole, oltre a 10 attività complementari (5 alimentari e 5 dolciari). A completare il quadro una novità rappresentata dall’ottovolante con vetture girevoli.

E’ stata poi pubblicata sul sito del Comune la graduatoria delle attrazioni, con il punteggio raggiunto da ogni attrazione. E’ invece ancora aperto l’appalto per l’allestimento e il disallestimento degli impianti elettrici relativi alla distribuzione e all’alimentazione delle bancarelle della Fiera. Si tratta di un contratto dal valore di circa 20mila euro.

