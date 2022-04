“La condanna è dietro l’angolo: allo Scida arriva la sentenza?”: questo il titolo di uno dei giornali di Crotone di oggi, Il Crotonese, che ha dipinto una squadra ormai a un passo dalla retrocessione, con un’annata in cui è andato tutto storto. Da parte dei tifosi rossoblu poca voglia di fare pronostici, ma la speranza di vedere almeno una bella partita. I tifosi della Cremonese, invece, stanno arrivando in città in queste ore, dopo un giro sulla costa.

Le interviste di Simone Arrighi

