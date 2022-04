Il concerto di Claudio Baglioni, che doveva svolgersi al Teatro Ponchielli martedì 26 aprile, è stato riprogrammato per sabato 30. Chi non potesse partecipare alla nuova data fissata dall’Organizzatore, per questo evento, è possibile richiedere il rimborso dei biglietti precedentemente acquistati.

Le richieste di rimborso, per essere considerate valide, devono essere eseguite entro il 25 maggio 2022 e secondo le procedure riportate alla pagina https://www.rimborso.info.

Il cantautore romano torna così dal vivo con il “suo concerto più appassionante, esclusivo, unico”, dal titolo “Dodici note solo”.

Si tratta di un nuovo percorso d’arte nell’arte, che debutterà il 24 gennaio 2022 in uno dei palcoscenici più importanti d’Europa, il Teatro dell’Opera di Roma e che, dome detto, farà tappa, anche al Ponchielli prima di concludersi il 23 aprile a Pordenone. “Dodici note solo” vedrà Baglioni proporre le composizioni più preziose del proprio repertorio.

