Sono partiti, dopo l’approvazione del progetto definitivo, lo scorso dicembre, i lavori al campo sportivo Lancetti, che prevedono il rifacimento della copertura del campo in sintetico. In questo momento, come ha spiegato l’assessore allo Sport, Luca Zanacchi, “in via preliminare si stanno sostituendo le luci, e si prevede poi la sistemazion di alcuni pali della struttura che erano stati divelti a causa del forte vento. Successivamente arriverà il telo”.

L’intervento si dovrebbe concludere entro maggio. Ma anche altri interventi sono in programma nei campi sportivi cremonesi: “Per quanto riguarda i campi da calcio stiamo operando una serie di manutenzioni ordinarie e straordinarie legate agli impianti di riscaldamento: dopo l’ultimo lockdown alcune caldaie non si sono più riaccese. E’ il caso, ad esempio, al Cambonino”. Altri lavori sono previsti invece al campo da calcio di via San Quirico, in uso alla società sportiva Marini, dove verranno installate panchine nuove, in quanto quelle vecchie erano state divelte dal maltempo.

Ma non è tutto: “A breve sul campo di Villa Angiolina, in gestione alla Dinamo Zaist, verrà installato un pozzo che consentirà un risparmio di acqua potabile, che prima veniva utilizzata per irrigare il campo”. Un’iniziativa che si colloca in una logica ambientale, come anche la bonifica dell’amianto per gli spogliatoi del Maristella e quelli della palestra Boschetto, grazie a un bando regionale.

Si parla poi di un importante intervento di manutenzione sugli impianti sportivi a Po, con l’installazione di nuovi sottoservizi per la fornitura di acqua potabile, e la posa di nuovi contatori, sempre nell’ottica di un risparmio di risorse, in quanto le vecchie tubature avevano delle perdite occulte. “Si va nella direzione di efficientare e contenere i consumi” spiega ancora l’assessore.

Infine, un progetto interessante riguarderà la palestra della Villetta, in accordo con la Vbc: “Innanzitutto sono stati ripristinati due spogliatoi che non erano più in uso, perché mancava l’impianto idraulico. Inoltre, quando saremo pronti, ci piacerebbe organizzare un’attività in collaborazione con il comitato di quartiere, i genitori della scuola e altre associazioni che frequentano l’impianto, per ritinteggiare la palestra, con la stessa formula che avevamo usato per la palestra del Boschetto”. Un operazione che mira a coinvolgere cittadinanza e società sportive alla cura dei beni pubblici.

Laura Bosio

