“Agriscampagnata al mercato di Campagna Amica”. E’ il tema dell’iniziativa che Campagna Amica propone ai cittadini di Sospiro per domenica 1 maggio.

Con la collaborazione del Comune di Sospiro, il Mercato di Campagna Amica degli agricoltori di Coldiretti torna infatti nella centralissima piazza Rinascimento, per dar vita a una domenica mattina nel segno di tutto “il buono e il bello” che nascono dalla nostra agricoltura.

L’appuntamento sotto i gazebo gialli degli agricoltori è dalle ore 8 alle 12.30. Ci sarà la consueta vendita diretta dei cibi garantiti dalle azienda agricole (dal miele ai prodotti da forno, dai formaggi ai salumi, ma anche vino, frutta e verdura di stagione, composte e confetture) e lo spazio – bello e coloratissimo – riservato ai fiori di stagione, in arrivo direttamente dalle serre degli agricoltori cremonesi.

Dedicato a tutti i cittadini di Sospiro, ci sarà anche un agriaperitivo a km zero, offerto dagli agricoltori di Coldiretti-Campagna Amica, con degustazione gratuita dei cibi proposti in vendita presso il mercato.

“Ci prepariamo a condividere un’altra domenica mattina buona e bella con i cittadini di Sospiro. Ringraziamo il Comune, per l’accoglienza e la collaborazione. Dopo le nostre prime uscite, nel mese di marzo e aprile, con gioia torniamo in piazza Rinascimento, confermando il nostro impegno: quello di regalare una domenica mattina, presso il Mercato di Campagna Amica, nel segno dei prodotti e dei valori che nascono dalla nostra agricoltura. Garantiamo, come sempre, cibi buoni, tipici, dall’origine certa, frutto del nostro lavoro. E bellissimi fiori” sottolineano gli agricoltori della Coldiretti.

© Riproduzione riservata