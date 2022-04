Con la riduzione dei flussi di profughi provenienti dall’Ucraina, si è registrato un calo degli accessi ai servizi sanitari offerti presso gli Hotspot di Crema e di Cremona per le visite di prima accoglienza; pertanto, l’Ats della Val Padana e le Asst di Crema e di Cremona hanno concordato una rimodulazione delle aperture dei centri.

Dal 2 maggio gli Hotspot osserveranno i seguenti giorni ed orari:

Presso Asst Cremona, centro vaccinale Sapiens via Stefanoni, 1 Costa Sant’Abramo – Castelverde

Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 12

Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 12 Presso ASST Crema, centro vaccinale Ex Tribunale – via Macallè 11/c

Mercoledì e venerdì, dalle 14 alle 18

Le visite di prima accoglienza sono ad accesso libero (senza necessità di prenotazione) e che nei tre Hotspot, il personale di Ats ed Asst, assistito da mediatori linguistici/traduttori e volontari, garantisce:

• iscrizione al sistema sanitario regionale,

• esecuzione di tampone di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 (obbligatorio entro 48 ore dall’ingresso),

• fornitura di mascherine FFP2 per 5 giorni,

• anamnesi e offerta vaccinale anti-Covid-19 o per altre malattie trasmissibili, quali: difterite, tetano, pertosse, poliomielite, anti Morbillo, Parotite, Rosolia, Varicella, Epatite B.

© Riproduzione riservata