Circa 160 ragazzi hanno preso parte alla giornata Plastic Free alle scuole medie di Pizzighettone. Un appuntamento di sensibilizzazione per i più giovani sul rispetto per il pianeta e sulla necessità della pulizia e del non abbandono dei rifiuti. L’iniziativa, organizzata da Plastic Free Cremona, ha consentito di raccogliere 40 sacchi di plastica e altri rifiuti.

