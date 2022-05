“Ai partiti che mi sostengono ho chiesto la massima indipendenza, voglio essere io a determinare le scelte fondamentali che riguardano la città: una premessa indispensabile per portare avanti un nuovo programma di governo per Palermo”: a dirlo in un’intervista all’Italpress Franco Miceli, candidato del centrosinistra a sindaco di Palermo.

