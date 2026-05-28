Georgiano inseguito e arrestato in viale Po: “Avevo paura di essere rimpatriato”

Arresto convalidato e divieto di dimora a Cremona: è tornato a casa sua, a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, l’uomo arrestato ieri dalla polizia dopo un inseguimento a piedi lungo le strade del quartiere Po. L’imputato, un georgiano di 33 anni con alle spalle diversi decreti di espulsione, doveva rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

In aula, l’uomo si è presentato in giacca e cravatta, gli stessi vestiti che aveva indosso ieri quando è stato fermato. In viale Po era in compagnia di un altro uomo. Avevano uno strano atteggiamento, secondo gli agenti della Volante, che erano in zona per effettuare dei controlli. Il sospetto è che avessero intenzione di mettere a segno furti nelle abitazioni. Quando i poliziotti si sono avvicinati ai due chiedendo i documenti, entrambi si sono dati alla fuga. Per sfuggire ai poliziotti, l’altro uomo ha scavalcato il cancello di un condominio, nascondendosi tra i palazzi di via Arenili, e riuscendo a far perdere le tracce, mentre il 33enne è stato bloccato da un agente mentre cercava a sua volta di scavalcare.

L’uomo ha opposto resistenza ai poliziotti, divincolandosi e ferendone due, fortunatamente in modo lieve. Nei suoi confronti è quindi scattato l’arresto per resistenza. Comparso oggi davanti al giudice per il processo per direttissima, lo straniero ha raccontato di essere venuto a Cremona a trovare l’amico, ancora irreperibile, e ha giustificato la fuga sostenendo di aver avuto paura di essere rimpatriato. Il 33enne, infatti, non risulta regolare con il soggiorno in Italia, anche se lui sostiene di esserlo e di aver fatto ricorso.

Il suo legale d’ufficio, l’avvocato Corrado Locatelli, ha chiesto ed ottenuto i termini a difesa, e l’udienza è stata aggiornata al prossimo 9 luglio.

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