Viola il divieto di avvicinamento alla madre: 48enne condannato a 10 mesi

Lo scorso aprile a Ricengo i carabinieri lo avevano arrestato con l’accusa di aver violato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla madre. Oggi l’uomo, un 48enne con alle spalle precedenti penali, è stato condannato a dieci mesi di reclusione, quattro in più rispetto alla richiesta del pm onorario.

Ad allertare i carabinieri era stata la vittima, che aveva segnalato ripetuti episodi di minacce da parte del figlio, spesso sotto l’effetto dell’alcol. L’uomo, scarcerato dopo una condanna per maltrattamenti proprio nei confronti della madre, era stato riaccolto in casa dopo un periodo trascorso in alcune comunità. Tuttavia, la situazione era rapidamente degenerata, con nuovi episodi di insulti e minacce di morte, tanto da rendere necessario in più occasioni l’intervento dei carabinieri.

Nonostante il divieto imposto dall’autorità giudiziaria, nel pomeriggio del 22 aprile, poco prima delle 14, l’uomo si era presentato nuovamente davanti all’abitazione della madre. Era stata lei, spaventata, a contattare il 112: dopo aver suonato al campanello senza ottenere risposta, il 48enne aveva cercato di introdursi in casa passando dal retro, tentando di individuare una finestra aperta.

La pattuglia intervenuta lo aveva sorpreso proprio mentre si trovava davanti a una finestra intento a guardare all’interno dell’abitazione. Bloccato, era stato condotto in caserma e dichiarato in arresto.

“Ero disperato, non sapevo a chi rivolgermi e avevo paura che sarei morto di fame“, ha detto l’imputato al giudice nelle sue dichiarazioni spontanee. In caso di scarcerazione, il 48enne aveva promesso di riprendere il suo percorso di cura presso il Serd per superare la dipendenza dall’alcol e che si sarebbe trasferito in un affittacamere lontano dal luogo dalla casa familiare. Ma non è stato così.

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