Domani, martedì 3 maggio, alle 17, al Museo della Civiltà Contadina, “Il Cambonino Vecchio” (viale Cambonino, 22) terzo ed ultimo incontro della rassegna Dialetti e Folklore – Quattro chiacchiere con Agostino Melega. L’ingresso è gratuito.

L’appuntamento avrà come filo conduttore La Màma de l’Signùur. L’intrattenimento musicale sarà a cura di Loris Braga al pianoforte.

Organizzato in collaborazione con Auser Unipop Cremona, la rassegna Dialetti e Folklore vuole riaprire le porte del Museo a tutti coloro che intendono rivivere le suggestioni del passato attraverso racconti e narrazioni come in una sorta di “Filòs ritrovato”.

Informazioni: Museo della Civiltà Contadina “il Cambonino vecchio”, telefono 0372 560025, info.turismo@comune.cremona.it – 0372 407081

