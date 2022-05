Le mascherine non sono più obbligatorie per lavoratori del settore privato, ma un protocollo tra sindacati e associazioni di categoria ne raccomanda fortemente l’utilizzo per i lavori a stretto contatto con il pubblico, ad esempio nei bar, ristoranti e in generale nel commercio.

Associazioni e sindacati chiedono maggiore chiarezza al Governo.

Il servizio di Federica Bandirali

© Riproduzione riservata