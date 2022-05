“Penso che tutti siamo dei geni. Poi c’è il genio pigro, quello diligente, e quello affamato: tutti abbiamo la possibilità, ma è come il successo, se lo vuoi rischi di averlo, se non lo vuoi non l’avrai”: a dirlo lo stilista Domenico Dolce, a Palermo per la presentazione della manifestazione “Le vie dei Tesori”.

