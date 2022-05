Sono passati 26 anni, eppure non cambiato niente: piazza Cadorna gremita, i cori, i fuochi d’artificio, le grida e le lacrime di gioia. La festa per la promozione in serie A non è niente di più e niente di meno. Cremona festeggia, grida, si ubriaca, e non va a dormire: ora si aspetta il ritorno della squadra per festeggiarla in piazza del Comune. L’arrivo del pullman è previsto tra le 2 e le 3 di stanotte.

