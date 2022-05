Il consiglio comunale di Cremona ha approvato (21 voti a favore e 5 astenuti) la modifica al regolamento di Polizia Locale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale. A descriverle è stata l’assessore alla sicurezza Barbara Manfredini.

In particolare, all’articolo 28 bis viene inserita la disciplina dei servizi resi ai terzi in occasione di attività ed iniziative non di interesse pubblico. Questo significa che le spese relative ai costi del personale di Polizia Locale per attività di polizia stradale vengono messe a carico degli organizzatori dell’evento.

Inoltre, con l’aggiornamento dell’art. 30 viene esteso l’obbligo di somministrazione di bevande senza consegnare bottiglie né lattine e viene inserito il comma 4, che istituisce l’obbligo ai gestori dei cosiddetti open shop di provvedere ad un’attenta e completa pulizia degli spazi antistanti e adiacenti gli esercizi stessi. Infine, con l’aggiornamento dell’articolo 33 viene esteso a tutti i parchi, giardini e aree verdi il divieto di consumo di sostanze alcoliche.

Per l’occasione è stato inoltre presentato ufficialmente al Consiglio comunale il nuovo Comandante della Polizia Locale, Luca Iubini.

