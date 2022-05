“Sono in condizione di poter rappresentare tutta la coalizione di centrodestra, che ha ritrovato non solo un’unica candidatura ma ha anche ritrovato il dialogo interno”. A dirlo in un’intervista all’Italpress il candidato sindaco del centrodestra a Palermo, Roberto Lagalla. “Saranno 9 o 10 le liste che mi sosterranno”.

xd5/fsc/gtr

© Riproduzione riservata