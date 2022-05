Grazie alla pandemia scende la tassa dei rifiuti nel comune di Gadesco Pieve Delmona. Ad annunciarlo il sindaco Achille Marelli, che ha deciso insieme alla sua giunta di utilizzare fondi Covid per alleggerire le spese nelle famiglie, visti anche gli ultimi rincari delle bollette. Sarà un evento unico ed eccezionale non replicabile, visto che la pandemia è terminata. Lo sconto sarà pari al 20% per le utenze non domestiche, dal 65 all’85 % per le utenze domestiche, questo sostanzialmente dipenderà dal numero dei componenti, dunque per i single lo sconto sarà del 65% , mentre da cinque componenti in su si arriverà a uno sconto dell’85% . “Una cifra considerevole – ha commentato il sindaco Marelli – stimiamo una cifra di circa 130mila euro che alleggerirà il carico di spese delle famiglie di Gadesco”.

Silvia Galli

