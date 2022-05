Verrà rifinanziato il bando di Regione Lombardia sulla rigenerazione urbana, dal quale, nella graduatoria di marzo, erano rimasti esclusi 64 comuni, tra i quali i cremonesi Cella Dati, Salvirola, Soncino, Rivarolo del Re, Annicco, Casaletto Vaprio e Casalmorano. E’ stato infatti approvata oggi in Consiglio regionale una mozione urgente firmata dal gruppo della Lega che chiedeva questa misura.

“Anche se con un po’ di ritardo, ora anche la Lega ci dà ragione” ha commentato Matteo Piloni. “Meglio tardi che mai. Sulla rigenerazione urbana la giunta regionale lombarda deve fare di più”. Dalla graduatoria pubblicata all’inizio di marzo, dopo un anno di istruttoria, sono risultati ammessi ma non finanziati gli interventi di sessantaquattro comuni, per un totale di ventisei milioni di euro. Tra questi, sette comuni in provincia di Cremona: Cella Dati, Salvirola, Soncino, Rivarolo del Re, Annicco, Casaletto Vaprio e Casalmorano.

“Abbiamo chiesto il rifinanziamento di questo bando già a dicembre, in sede di discussione del bilancio preventivo – aggiunge Piloni – e a marzo, alla pubblicazione del bando, oltre a richiederlo abbiamo annunciato che avremmo presentato un nuovo emendamento durante l’assestamento di luglio. Dopo aver bocciato le nostre proposte ora la Lega si sveglia. Meglio tardi che mai. Rigenerazione urbana significa recupero di aree dismesse o in degrado, con grande vantaggio per i cittadini e contro il consumo di nuovo suolo vergine. Moltissimi comuni hanno risposto al bando ed è giusto che la Regione risponda a tutti. Ora se ne accorge anche la Lega. Verrebbe da dire: buongiorno principessa! Forse l’assessore al territorio, il leghista Pietro Foroni, avrebbe potuto rifinanziare il bando senza bisogno di una iniziativa da parte del suo partito, che suona un po’ come una tirata d’orecchie”.

