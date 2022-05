Paura nella mattinata di mercoledì alla rotatoria tra via Persico e la tangenziale, dove un’auto e un camion si sono urtati lateralmente. La vettura, una Panda, a causa dell’impatto, si è capottata, finendo rovesciata fuori strada.

Il conducente, un uomo di 73 anni, è rimasto incastrato nell’abitacolo, e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno coadiuvato i soccorritori del 118 nel liberare il ferito dalle lamiere. Per fortuna le sue condizioni non sono sembrate gravi, sebbene i sanitari abbiano deciso di portarlo in pronto soccorso per ulteriori controlli.

Dei rilievi del caso, così come della gestione della viabilità, si è occupata la Polizia Locale di Cremona, che dovrà ricostruire la dinamica del sinistro.

