Tra banche e fintech alleanza per rafforzare le Pmi

La finanza innovativa è uno strumento in più per lo sviluppo sostenibile delle Piccole e medie imprese, e il Fintech può avere un ruolo in sinergia con le banche. Se ne è parlato al convegno “Il nuovo ecosistema finanziario per le Piccole e medie imprese” organizzato a Milano dal Centro di ricerca in Etica degli affari e responsabilità sociale dell’Università dell’Insubria, in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

xb5/sat/gtr