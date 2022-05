La Provincia di Cremona ha ritenuto necessario, stante l’andamento del cantiere stradale, sospendere fino alla fine dei lavori la circolazione stradale lungo entrambe le corsie di marcia che costituiscono lo svincolo denominato “a trombetta” che si diparte dal Peduncolo, permettendo sia l’immissione nello stesso per i veicoli provenienti da Cremona sia l’uscita per i veicoli provenienti dalla frazione Cavatigozzi diretti a Crema/Milano, per consentire i lavori di rifacimento del giunto del cavalcavia sulla Paullese, delle scarpate stradali e la sistemazione delle barriere di sicurezza.

I veicoli provenienti da Cavatigozzi diretti a Crema/Milano dovranno quindi uscire dal Peduncolo immettendosi nella Paullese in direzione Cremona fino alla rotatoria al km 68+100, quindi proseguire in direzione Crema.

I veicoli provenienti da Cremona diretti a Cavatigozzi dovranno proseguire diritto lungo la Paullese fino al km 58+300 circa, in località Farfengo e, utilizzando lo svincolo a livelli sfalsati con la SP47, tornare in direzione Cremona reimmettendosi nella Paullese.

Lungo la SPEXSS234, carreggiata destra, dal km 73+500 al km 74+200, è stato istituito il divieto di sorpasso e il limite di velocità a scalare di 90 – 70 – 50 km/h in avvicinamento alla zona lavori.

Inoltre lungo la Paullese, direzione Cremona-Crema, è previsto l’obbligo di procedere diritto e l’istituzione del divieto di sorpasso e il limite di velocità a scalare di 70-50-30 km/h in avvicinamento alla zona lavori.

