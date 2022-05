Il Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB), a capo dell’omonimo Gruppo attivo come piattaforma tecnologica proprietaria (T-LINQ) per l’offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di riorganizzazione del Gruppo.

La riorganizzazione riguarda l’Emittente Lindbergh S.p.A. e la società Lindteq S.r.l. (“Lindteq”), controllata al 95% da Lindbergh S.p.A., che detiene gli asset tecnologici del Gruppo, in particolare la piattaforma tecnologica T-Linq utilizzata dai tecnici fruitori delle prestazioni, attraverso la quale vengono erogati i servizi in Italia e in Francia.

L’operazione ha come obiettivo la razionalizzazione e semplificazione delle attività amministrative e organizzative del Gruppo e prevede che tutti gli asset tecnologici di Lindteq vengano incorporati nella società capogruppo Lindbergh S.p.A. attraverso una vendita infragruppo del valore di 1.200.000 €, da effettuarsi entro il 31 maggio 2022.

La valorizzazione è stata fatta sulla base delle evidenze contabili di Lindteq S.r.l. e rispecchia il valore dei singoli asset. È prevista poi la messa in liquidazione volontaria della controllata Lindteq S.r.l. entro il 30 giugno 2022.

Da Lindbergh “si evidenzia che l’operazione non prevede un’uscita di liquidità dal Gruppo in quanto tutti i crediti e debiti infragruppo saranno compensati per arrivare ad una successiva messa in liquidazione di Lindteq, senza effetti economico finanziari per il Gruppo”.

