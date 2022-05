Incidente, poco prima delle 16, in via Trigolo a Fiesco, sulla strada che porta a Castelleone. A scontrarsi sono state due moto. Le ferite più gravi le ha riportate un 47enne tedesco, in viaggio insieme ad un gruppo di amici. Per il ferito è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso da Brescia che ha trasportato il centauro all’ospedale di Cremona. Le sue ferite sono serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. L’altro motociclista, un 70enne, è meno grave ed è stato accompagnato all’ospedale di Crema. Sul posto i carabinieri di Castelleone.

© Riproduzione riservata