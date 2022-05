Dalla musica alla pittura, dalla natura ai workshop, senza dimenticare l’incredibile manifestazione di Carpe Koi, la prima di questo genere in Italia: una vera e propria full immersione nel Giappone e nella sua cultura, quella che si è svolta a CremonaFiere nell’ambito del Japan Show.

Con l’ultimo giorno della kermesse si è anche concluso il campionato internazionale di carpe giapponesi. La prima edizione di Italian Koi Expo ha visto sfidarsi oltre 150 carpe, provenienti da Italia ed Europa, in totale 16 varietà: Kohaku, Sanke, Showa, Bekko, Utsuri, Asagi, Sushui, Koromo, Goshiki, Kawarigoi, Hikarimuji, Hikarimoyo, Hikari-Utsuri, Tancho, Ginrin, Doitsu. A valutarle sono statei giudici ZNA di fama internazionale: Rudi Van Den Broeck (Belgio), Ronald Stam (Olanda), Dirk de Witte (Belgio) e Ruud Besems (Olanda), decretando vincitori.

Premio di categoria per la prima e seconda classificata di ognuna delle sette classi di lunghezza e delle sedici categorie ammesse, premi speciali “Best in Variety” assegnati alla koi più bella di ogni varietà e premi Champion: Baby, Young, Adult, Mature, Supreme, Grand e Jumbo Champion.

“Sono felice di aver trovato l’appoggio e l’entusiasmo di una grande squadra per riportare un evento così importante in Italia” spiega Sebastiano Adami, Presidente di IKA (Italian Koi Association). “Ringrazio CremonaFiere e Petsfestival per la fiducia e la preziosa collaborazione. Il lavoro di squadra è un valore aggiunto nella realizzazione di una Manifestazione della portata di Italian Koi Expo”.

“Siamo soddisfatti della prima edizione di Italian Koi Expo e Japan Show – commenta Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere – . Abbiamo posto le basi per un evento duraturo e di successo che diventerà un appuntamento annuale”.

La prossima edizione di Italian Koi Expo e Japan Show si terrà a CremonaFiere il 20 e 21 maggio 2023. Intanto Cremona festeggia il grande successo della prima edzione, molto partecipata e coinvolgente con numerosi workshop e approfondimenti sul benessere delle carpe koi e del laghetto, diversi spunti culturali che hanno avvicinato due mondi apparentemente lontani: l’angolo calligrafia e la vestizione del Kimono a cura dell’associazione culturale Lailac; L’arte del Kintsugi a cura di Chiara Lorenzetti, restauratrice ed esperta di kintsugi; lo Spettacolo di tamburi Taiko, tanti laboratori di origami, presentazione libri, workshop di wabikusa e kokedama.

© Riproduzione riservata