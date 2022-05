I bonus costano 113 miliardi allo Stato

Sono una quarantina in Italia i “bonus” ancora vigenti, che nel triennio 2020-2022 costeranno allo Stato 112,7 miliardi di euro. E’ quanto emerge da un’analisi effettuata dall’Ufficio studi della Cgia. Sono misure introdotte, in buona parte dagli ultimi due esecutivi, per fronteggiare gli effetti economici negativi provocati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina ad alcuni comparti produttivi, alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e agli autonomi.

sat/mrv

