Il corpo di una donna, in avanzato stato di decomposizione, è affiorato nell’invaso artificiale di una cascina tra Soresina e Genivolta, in località di Ariadello. I vigili del fuoco sono sul posto insieme ai carabinieri per cercare di recuperalo. Accertamenti sono in corso per capire la sua identità. Una borsetta è stata trovata poco lontano dal luogo dell’avvistamento. Sul corpo verranno disposti accertamenti medico legale. Non si esclude nulla, dal gesto estremo all’incidente.

