“Portraits of Fate”: musica, teatro e racconti con i giovani talenti internazionali

Si è tenuto la sera del 3 agosto, presso la Sala Maffei di Cremona, il concerto Portraits of Fate – Arias of Love, Loss and Desire, presentato dal Cremona Opera Festival e realizzato congiuntamente dai giovani artisti di Janus Opera e dell’Accademia Monte Verità.

Dopo il viaggio attraverso le culture, la memoria e il senso di appartenenza proposto il 1° agosto con Postcards from My Homeland, il secondo appuntamento ha condotto il pubblico nel mondo del teatro d’opera, attraverso personaggi e situazioni nei quali l’amore, la gelosia, l’orgoglio, il desiderio e il sacrificio diventano forze capaci di determinare una scelta e cambiare il corso di un destino.

Il programma ha riunito arie e duetti tratti da opere di Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel, Gioachino Rossini, Jules Massenet, Giuseppe Verdi, Jacques Offenbach e Giacomo Puccini, interpretati da giovani cantanti provenienti da differenti Paesi e percorsi formativi.

Protagonista musicale della serata è stato il Maestro Martino Faggiani, al quale sono state affidate la direzione musicale e l’esecuzione pianistica. Faggiani non si è limitato ad accompagnare i giovani cantanti, ma ha guidato il pubblico all’interno delle opere, dei personaggi e delle situazioni teatrali presentate durante il concerto. Alternando il racconto al pianoforte, ha illustrato il contesto delle diverse pagine musicali, le motivazioni dei protagonisti e il rapporto tra parola, musica ed emozione.

Il titolo Portraits of Fate ha costituito il filo conduttore dell’intera serata. Ogni brano ha presentato un personaggio posto davanti a un desiderio, a un conflitto o a una decisione.

La presenza di giovani interpreti provenienti da differenti Paesi e percorsi formativi ha inoltre rispecchiato uno degli obiettivi centrali di Janus Opera e dell’Accademia Monte Verità: creare un ambiente nel quale preparazione musicale, approfondimento teatrale, confronto artistico e pratica professionale possano svilupparsi insieme.

Attraverso il lavoro sul repertorio, sulla lingua, sul personaggio e sulla presenza scenica, i giovani artisti sono chiamati non soltanto a eseguire una pagina musicale, ma a comprenderne la funzione drammatica e a comunicarne il significato all’interno di una situazione teatrale concreta.

Il percorso artistico di Janus Opera proseguirà il 9 e l’11 agosto 2026, presso il Teatro Filo di Cremona, con la rappresentazione di Le nozze di Figaro, di Mozart.

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