Lions Club Torrazzo, donati ausili alla Neonatologia. “Mamme e bimbi più vicini”

Attrezzature “indispensabili”, le definisce Claudio Migliori, direttore della Neonatologia dell’Asst di Cremona. Si tratta degli ausili donati dal Lions Club Torrazzo al reparto dell’ospedale di Cremona: un materassino riscaldato e un dispositivo per la fototerapia da contatto.

“Quello che ci è stato donato sono attrezzature assolutamente indispensabili per la nostra struttura, perché ci permettono di gestire dei bambini con dei problemi senza portarli obbligatoriamente in patologia neonatale, quindi tenendoli nella stanza con la mamma. Questa cosa scarica di molto sia il lavoro dell’unità operativa, ma anche l’ansia che spesso provano i genitori col fatto che il bimbo è allontanato da loro”, spiega Migliori.

“Un gesto molto importante che ci riempie di orgoglio”, confida Giampietro Mariotti del Lions Club Torrazzo. E’ il primo service che Mirella Marussich inaugura come governatore del Distretto 108Ib3 che coinvolge le province di Cremona, Pavia, Lodi e Piacenza.

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