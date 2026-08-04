La Cremonese sta provando a chiudere con il Genoa per Alessandro Vogliacco

La Cremonese sta provando a chiudere con il Genoa la trattativa per avere il difensore Alessandro Vogliacco. Si tratta di un profilo duttile, che può giocare sia da terzino destro che da centrale difensivo. Proprio le caratteristiche di cui ha bisogno il tecnico Marco Giampaolo e che il direttore sportivo Christian Botturi sta cercando sul mercato.

Vogliacco si trova in tournée con il Genoa in Inghilterra. Oggi era in programma un’amichevole tra i rossoblù e il Bournemouth. Il rientro in Italia è previsto per stasera. Quella di domani, quindi, potrebbe essere la giornata decisiva per la chiusura dell’affare.

Il giocatore non rientra nei piani del tecnico De Rossi, che ha già dato il via libera per cederlo. Anche perché il contratto di Vogliacco scadrà a giugno del 2027. La Cremonese sta cercando un esterno basso di destra duttile, in grado all’occorrenza di agire anche da centrale, dunque ha deciso di avanzare una sua proposta, con il giocatore che già da tempo era monitorato. Ora è arrivato il momento di tentare di portare Vogliacco a Cremona.

Si tratterebbe di un colpo importante per la Cremonese, visto che il difensore di proprietà del Genoa con i suoi 27 anni ha già maturato tanta esperienza in Serie A e in Serie B, ma anche all’estero, visto che ha trascorso la scorsa stagione in prestito in Grecia al PAOK Salonicco, disputando anche l’Europa League.

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