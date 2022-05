“Il programma di UPMC è di investire sempre più nel Sud Italia e in Sicilia. I programmi sono estremamente ambiziosi, sempre alla ricerca di nuove opportunità improntate all’alta specializzazione”. Lo ha detto in un’intervista all’Italpress Giuseppe Dell’Acqua, managing director University of Pittsburgh Medical Center in Italia.

xd6/fsc/gtr

© Riproduzione riservata