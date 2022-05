Vino, Caviro punta sulla sostenibilità

Custodire l’ambiente, lasciare le cose in ordine per chi viene dopo. È uno dei principi guida del gruppo Caviro, che a Milano con l’evento “RI-GENERAZIONI. Uniti dal fil vert della sostenibilità”, ha presentato la Terza Edizione del Bilancio di Sostenibilità. Con 12.000 soci e 27 cantine in 7 regioni d’Italia, Caviro rappresenta la più grande cantina vitivinicola d’Italia.

