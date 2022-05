La cremonese Giusi Biaggi è stata eletta oggi a Roma presidente del Consorzio Nazionale CGM, la più grande rete italiana di imprese sociali nata nel 1987, la cui base sociale è costituita da 44 consorzi territoriali distribuiti in tutte le regioni, che coordinano le attività e le iniziative di circa 450 cooperative.

Giusi Biaggi, che per questo nuovo incarico ha da poco lasciato la presidenza del consorzio il Sol.co, attivo in via Bonomelli 81, sostituisce Giuseppe Bruno, presidente di CGM dal 2019. L’Assemblea ha tributato un caloroso e sentito ringraziamento a Giuseppe Bruno.

“CGM oggi affronta un passaggio rilevante. Il lavoro condotto durante il periodo della pandemia è stato prezioso e ha permesso di dare ancora più importanza alla cooperazione sociale. CGM è la realtà più importante del settore e quella che ha di più investito nel cambiamento e sul passaggio generazionale. Questo è un consiglio dove la presenza femminile è sempre più importante. CGM nell’immediato futuro deve continuare ad essere l’agente del cambiamento che da sempre caratterizza il proprio agire” – ha ricordato Giuseppe Bruno in occasione dell’Assemblea.

“Ringrazio i soci per la fiducia accordata a questo nuovo gruppo dirigente – ha dichiarato Biaggi -. Il consiglio dirigente si rinnova per più del 50% dei componenti e crede fortemente nei giovani. È un cda con una forte presenza femminile. Vi è adesso la necessità di tornare ad avere coraggio a utilizzare e praticare la parola innovazione. Uno dei prossimi e immediati impegni sarà quello di mettere a valore tutta la galassia CGM composta da soci e Società di sistema. Un altro impegno sarà rivolto all’arricchimento della base sociale CGM soprattutto nella componente imprese e cooperative sociali”.

Cremonese di nascita, Giusi Biaggi (1979) è da sempre attiva nel mondo della cooperazione sociale. Inizia la sua carriera professionale nel 2002 come educatrice, prima presso la Cooperativa sociale “Iride” di Cremona e poi presso la Cooperativa Sociale “Servizi per l’accoglienza” di Cremona. Nel 2009 perfeziona la sua formazione frequentando il Master di secondo livello in Economia Civile, Economia Politica, Progettazione Sociale e Organizzazione e Gestione degli Enti non Profit presso l’Università Bicocca di Milano.

Dal 2003 fino al 2015 coordina l’equipe psico-educativa e i corsi di formazione sull’affettività e la sessualità rivolti a pre-adolescenti, adolescenti e genitori Presso il Consultori familiare UCIPEM di Cremona.

Dal 2005 è Presidente e Direttore della Società Cooperativa Sociale “Nazareth” di Cremona. A partire dal 2011 è Consigliere di Amministrazione del Consorzio Armonia e dal 2014 al 2017 è stata Consigliere di Amministrazione del Consorzio Mestieri Lombardia. Da maggio 2016 a maggio 2022 è stata contemporaneamente Consigliere di Federsolidarietà Lombardia, con la delega all’area minori, e presidente del Consiglio d’amministrazione del Consorzio Sol.co Cremona Soc. Coop. Soc.

Attualmente è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cremona Welfare srl, Consigliere d’amministrazione di CGmoving, Consigliere di amministrazione e Vice Presidente di Mestieri Lombardia. Da maggio 2019 è Vicepresidente e Consigliere d’amministrazione con delega all’area lavoro del Gruppo Cooperativo CGM.

Oltre a Biaggi, i membri del nuovo cda, che rimarrà in carica fino a maggio 2025 sono: Andrea Ripamonti, Andrea Biondello, Francesca Gennai, Luca Dosi, Claudia Calafati, Rosangela Maino, Palma Silvestri, Irene Tribulato, Massimo Minelli ed Elena Mosca.

© Riproduzione riservata