Incendio nel tardo pomeriggio di domenica a Castelleone, in via Quadelle, al civico 11, dove una villetta, fortunatamente al momento disabitata, ha preso improvvisamente fuoco. A dare l’allarme alcuni vicini, che hanno visto il fumo uscire e immediatamente hanno chiamato i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti sul posto con diverse squadre. Ci sono volute un paio di ore per avere ragione delle fiamme, che nel frattempo sono riuscite a distruggere tutto l’interno dell’abitazione, di proprietà di un uomo che vive in Liguria e che vi torna solo ogni tanto.

Sul posto anche i Carabinieri del Radiomobile di Crema, che insieme ai pompieri stanno cercando di ricostruire le origini del rogo: secondo alcuni testimoni, mezz’ora prima che scattasse l’allarme alcuni ragazzini sono stati visti allontanarsi in bicicletta. Potrebbe quindi essersi trattato di incendio colposo, dovuto ad una disattenzione, o doloso. Peraltro non sarebbe la prima volta che la casa viene danneggiata da estemporanei frequentatori.

Al termine delle operazioni di spegnimento dell’incendio, i Vigili del Fuoco hanno dichiarato la casa inagibile.

LaBos

© Riproduzione riservata