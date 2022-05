Torna l’iniziativa che porta le classi delle scuole dell’infanzia e primarie al centro. Il 31 maggio, il primo giugno e il 6, 7 e 8 giugno il Cremona Due ospiterà nella propria galleria cinque scuole primarie e dell’infanzia provenienti dalla provincia con oltre 200 bambini.

Non tutti gli istituti scolastici hanno al proprio interno spazi adeguati per ospitare le recite di fine anno che quasi tutte le classi propongono, soprattutto ora dove è ancora auspicabile il distanziamento fra le persone a causa del Covid. Spesso, dunque, vengono affittati luoghi esterni alla scuola più adatti a mettere in scena spettacoli e ad accogliere genitori, nonni e parenti che vogliono, giustamente, assistervi. Allora perché non sfruttare gli ampi spazi del centro commerciale messi gratuitamente a disposizione? Per una settimana, quindi, la galleria del Cremona Due avrà un’area riservata, con palco, luci e service audio, a disposizione delle classi che nelle scorse settimane si sono prenotate. Nei pomeriggi indicati i visitatori del centro, insieme con il pubblico di ai genitori e parenti di ciascuna scuola, potranno assistere ogni volta ad un diverso spettacolo ideato e portato in scena dai bambini delle scuole primarie e dell’infanzia. Parteciperanno all’iniziativa la “Miglioli” di Cremona, la scuola dell’Infanzia di Vescovato, la scuola dell’Infanzia di Bonemerse, la “Mori” di Stagno Lombardo e la primaria “Trento Trieste” di Cremona.

Tutte le scuole che hanno aderito all’iniziativa riceveranno in regalo un buono spesa del valore di 500 euro da spendere all’interno dell’ipermercato Iper La Grande I di Cremona Due per acquistare materiale didattico o comunque utile per svolgere attività scolastiche.

Un’idea semplice ma efficace, inaugurata al Cremona Due per la prima volta nel 2019, che avvicina il centro commerciale al territorio che lo ospita perché mette a disposizione gli spazi dello shopping center per risolvere quello che spesso è vissuto come un problema dagli istituti scolastici che non hanno sufficienti spazi per permettere l’aggregazione di tante classi contemporaneamente. Inoltre, la possibilità di ricevere un buono spesa del valore di 500 euro è di particolare interesse per le scuole che spesso devono fare i conti con budget risicati.

Per tutte le scuole partecipanti l’iscrizione e la fruizione delle strumentazioni tecniche messe a disposizione è completamente gratuita.

